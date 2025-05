Cani in cerca di casa e affetto: l'appello del Comune

Appello del Comune per gli 82 cani, ritrovati sul territorio cittadino, in attesa di trovare una casa e attualmente ospiti del canile di BorgoVercelli. «Sono esemplari di diverse tipologie di razze, compresi pitbull - spiega l’assessore all’Ambiente, con delega al benessere animale, Antonio Prencipe -. L’appello è rivolgersi alla struttura perché molti amici a quattro zampe, da troppi mesi chiusi fra le sbarre, reclamano un po’ di affetto».

I cani, nella struttura gestita dai volontari coordinati dal direttore Massimo di Maio, sono trattati molto bene e ogni giorno vengono portati nei limitrofi sgambatoi e in passeggiate nella natura.

C’è però un problema che va risolto il prima possibile: «Il canile è saturo - dice Prencipe - Quasi tutte le gabbie sono occupate. Per questo motivo auspico nel senso d’amore che ha sempre contraddistinto i vercellesi. Intanto l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Scheda, sta studiando soluzioni per incentivare l’adozione».

Prencipe, che nelle scorse ore ha visitato la struttura insieme al consigliere di maggioranza, Francesca Bassignana, e al funzionario Giancarlo Arcis, sottolinea come «la paura è che il numero di 82 esemplari cresca con l’arrivo della bella stagione quando, purtroppo ancora oggi, si registra l’impennata di abbandoni».

Per questo motivo, Prencipe ribadisce: «Aiutiamo questi cani abbandonati, spaventati, ma pieni di vita e di amore da donare. Sono creature innocenti, vittime dell’indifferenza, che non meritano una gabbia come casa, ma un tappeto su cui dormire, una ciotola che non si svuoti mai, e soprattutto una carezza che li faccia sentire parte di una famiglia. Adottare un cane - conclude l’assessore - non è solo un gesto d’amore verso di lui, ma un atto di responsabilità civile. È un modo concreto per rendere Vercelli più solidale».