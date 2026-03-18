Salute, screening gratuiti a Vercelli e Borgosesia

L’Azienda Sanitaria promuove due importanti iniziative dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce, con visite di screening gratuite in programma presso gli ospedali di Borgosesia e Vercelli il 25 e il 26 marzo, realizzate in collaborazione con Lilt Vercelli e l’associazione Igea. Per entrambe le iniziative è necessaria la prenotazione ai riferimenti indicati qui di seguito.

Mercoledì 25 marzo 2026 – Borgosesia Negli ambulatori al primo piano, si svolgeranno visite urologiche di screening rivolte alla prevenzione delle principali patologie dell’apparato urinario maschile. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata al numero 333 8022282 (Igea), attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Giovedì 26 marzo 2026 – Vercelli All’Ospedale si terrà una giornata dedicata alla prevenzione del tumore del colon-retto, con visite di screening disponibili dalle 8.45 alle 16, che saranno effettuate nell’ambulatorio della Chirurgia (2° piano – lato sinistro). L’iniziativa si inserisce nei programmi di diagnosi precoce volti a individuare tempestivamente una delle patologie oncologiche più diffuse, ma tra le più prevenibili.

Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria. È possibile chiamare il numero 0161 255517 (Lilt) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, oppure inviare un messaggio WhatsApp al 389 6172690.