Rimosse 13 auti abbandonate per le vie della città

La Polizia Locale ha portato a termine, nella giornata di ieri, la prima fase dell’intervento straordinario di rimozione di veicoli non in regola con le normative.

Si tratta di automobili in stato di abbandono e come tali rimossi e radiati a cura dell’ente proprietario della strada. I mezzi, “dimenticati” anche da anni in diversi punti della città, contribuivano al degrado urbano e sottraevano spazi alla sosta regolare.

L’operazione si è svolta nel rispetto delle procedure previste. I proprietari dei veicoli sono stati preventivamente individuati e avvisati. Trascorso infruttuosamente il termine di 60 giorni, senza che venissero adottati i provvedimenti richiesti, si è quindi proceduto alla rimozione forzata.

Complessivamente sono state rimosse 13 autovetture distribuite in varie aree del territorio comunale: per esempio in corso Rigola e via Ida Caciagli, nel parcheggio di corso Fiume e ancora in corso Gastaldi.

«L’intervento - dice l’assessore con delega alla Polizia locale, Paolo Campominosi - rientra nelle attività di controllo e tutela del decoro, oltre che di sicurezza. Proseguirà anche nei prossimi mesi con ulteriori verifiche sul territorio grazie anche alle segnalazioni dei cittadini».

