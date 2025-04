Viabilità: riapre il ponte sulla Sesia. Due sensi unici alternati sulla provinciale della Valsesia

Un passo alla volta torna a una parziale normalità la circolazione sulle strade provinciali interessate dai danni del maltempo dei mercoledì e giovedì. La situazione più critica rimane quella di Casanova Elvo, dove resta chiusa la sp 6 per la necessità di intervenire sul ponte dell'Elvo e anche la SP53 che collega Casanova Elvo alla frazione Cason Vecchio (direzione frazione Lista e Vettignè), a seguito di cedimento del ponticello stradale.

Problemi anche sulla SP299 della Valsesia dove, a Campertogno, rimane il senso unico alternato per frana sul versante e a Scopa (località Mulino Nuovo), il senso unico alternato per i danni all'arco e alla spalla del ponte.

Riapre invece alle 8 di mercoledì il ponte sul fiume Sesia di corso Matteotti dove sono stati ultimati i sopralluoghi; alle 18 riapre la Sp3 Saluggia-Torrazza.

«Si precisa che il materiale legnoso sotto ai ponti sarà recuperato e, dopo essere selezionato e triturato, verrà utilizzato per essere trasformato in compost. Il residuo non legnoso, invece, sarà conferito all’impianto di incenerimento di Torino», conclude la nota della Provincia.