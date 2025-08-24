Pro Patria-Pro Vercelli (2 a 3): le pagelle

Passador 6

Non ha colpe sui gol subiti. Due buoni interventi (uno dei due però era fuorigioco) e non commette errori.

Piran 6,5

Parte alla grande sulla fascia destra, disputando un ottimo porimo tempo. Si spegne un po' nella ripresa.

Clemente 4

Giornataccia. Troppi falli, troppi errori, troppa fatica su Mastrantonio. Da rivedere nel ruolo di stopper. Clemente è un ottimo laterale che ben si adatta a fare il “braccetto” nella difesa a 3. In quella a 4 sembra annaspare.

Coccolo 4

Fa troppa fatica a contrastare Udoh, e lo lascia libero nell'occasione del secondo gol della Pro Patria.

Furno 6,5

Bene in fase di contenimento. Gran bel passaggio-assist per il primo gol siglato da Comi.

Rutigliano 6,5

Primo tempo da 8 (era il migliore) poi si è spento un po'.

Burruano 6

Se la cava, senza lode e senza infamia. Ma se la cava.

Iotti 6,5

Sigla un gol capolavoro, ma ha disputato una partita sottotono, con troppi errori (che non sono da lui)



Apka Akpro 6,5

Una spina sul fianco della difesa avversaria. Ha forza fisica e tecnica.

Comi 7

Intramontabile.

A. Sow 5,5

Alterna buoni spunti a momenti no.

Mallahi e Huiberts: 6

Ottimi acquisti, ma che non hanno ancora i 90 minuti.

Carosso 6

O. Sow 6,5

Coppola ng.



Santoni 6

Diciamo che è stato tradito da alcune prestazioni. La Pro Vercelli vista nel prima tempo sembrava una squadra stellare (anche per la pochezza degli avversari). Perfetti gli automatismi, pressing alto ed efficace. Nella ripresa si è vita, invece, una brutta Pro, su cui il tecnico dovrà lavorare.