



Il Cigliano Calcio sarà il gestore del campo sportivo Mario Bassanino per i prossimi cinque anni. La manifestazione di interesse è andata a buon fine come sottolinea il sindaco Giorgio Testore : «Iniziamo a dare un volto al futuro ed a risolvere le scelte del passato in cui si percepiva che la convenzione era stata redatta da chi probabilmente non aveva mai praticato sport. Il nuovo accordo (ndr in vigore dal 1° settembre) prevede che la manutenzione ordinaria sia un obbligo del Cigliano Calcio, mentre le utenze fino ad una certa soglia siano a carico del Comune, così come la manutenzione straordinaria tra cui potenziare l’impianto di illuminazione e dotare di un manto in erba sintetica il campo di allenamento. Cigliano ha le potenzialità per tornare ad essere un polo sia sportivo che per altre attività.»

Filippo Germano vice presidente Cigliano Calcio: «Siamo contenti ed orgogliosi di poter continuare il nostro progetto, peccato per quanto subito in precedenza in seguito al blocco del servizio bar. Da questa collaborazione con il Comune mettiamo le basi per una crescita rimanendo aperti ad eventuali partecipazioni con altre associazioni ciglianesi.» Marco Gastaldi dirigente del sodalizio presieduto da Giorgio Germano: «Avere a disposizione un impianto ben strutturato come il Bassanino è un’ottima opportunità. Vogliano coinvolgere i giovani attraverso il settore giovanile scolastico, oltre al calcio è importante educare a vivere in gruppo. Abbiamo inoltrato richiesta alla Federazione per essere riconosciuti come Centro Federale Giovanile, speriamo di farcela. Intanto assicuriamo un servizio navetta per i ragazzi provenienti dai paesi limitrofi.»

Questo per quanto riguarda il campo sportivo. Testore ha inoltre voluto sottolineare altri interventi e collaborazioni di recente realizzazione: «Abbiamo quasi concluso i lavori al palazzetto dello sport Vincenzo Gerardi con il rifacimento degli spogliatoi, la tinteggiatura del corridoio e delle panchine e la nuova aerazione docce. All’esterno la scalinata e la balconata sono state riqualificate e protette da un manto impermeabile. Il campo da tennis, che sarà in erba sintetica, è in prossimità di inizio opera con l’individuazione della ditta che eseguirà il ripristino. Il degrado che ha subito il terreno di gioco potrebbe essere oggetto di un esposto alla corte dei conti visto che la mancata manutenzione ha portato costi imprevisti. Nel frattempo, anche in considerazione della prima tranche del bando inerente i complessi sportivi, abbiamo incaricato uno studio specializzato per valutare la fattibilità di un impianto fotovoltaico posizionato sul tetto del PalaGerardi. Ci consentirebbe un abbattimento dei costi delle utenze sia del palestrone che dell’intera area. Dal 1° ottobre l’ufficio tecnico comunale avrà un nuovo responsabile con cui faremo delle valutazioni per il Bando di affidamento dell’area sportiva. Aggiungo una precisazione riguardante il Polivalente. La struttura dal CPI (ndr certificato prevenzione incendi) è utilizzabile esclusivamente per attività di pubblico spettacolo e bocciodromo. Al momento non è in programma apportare modifiche poichè i costi avrebbero un notevole impatto economico. Con soddisfazione voglio evidenziare che grazie al lavoro dei volontari e del Comune dopo 15 anni, con il pieno recupero dei campi, si è tornati a giocare a bocce. Un successo che ha preso il via dal Palio dei Rioni. Infine è di pochi giorni fa la firma della convenzione con la Parrocchia di Cigliano per l’utilizzo del teatro Martinetti, il cui restauro si concluderà a fine ottobre. A fronte di un contributo comunale avremo per dieci anni, dodici eventi a disposizione, che inizieranno nel 2026 con "Cigliano a Teatro».