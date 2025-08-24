Pro Vercelli beffata da un penalty dopo aver dominato con la Pro Patria

Pro Patria – Pro Vercelli 1-1

Marcatori: Comi (PV) al 26'; Mastroianni (PP) su rigore al 47';





Formazioni

Pro Patria : Rovida; Travaglini, Motolese, Reggiori; Giudici, Schiavone (Citteria al 23'), Ferri, Di Munno, Orfei; Mastroianni, Udoh. A disposizione: Bongini, Viti, Renelus, Aliata, Citterio, Auci, Frattini, Galantucci, Ricordi, Marra, Gentile, Ferrario. All. Greco.

Pro Vercelli: Passador; Piran, Clemente, Coccolo, Furno; Rutigliano, Burruano, Iotti; Akpa Akpro, Comi, A. Sow. A disposizione: Livieri, Marchetti, Thiam, Mallahi, Coppola, Ronchi, Tarantola, O. Sow, Emmanuello, Carosso, Pino, Huiberts. All. Santoni.

Arbitra Rossini di Torino

Ammoniti: Akpa Akpro della Pro Vercelli; Travaglini della Pro Patria.





Primo tempo

Primi minuti con una Pro Vercelli che pressa alto e bene.

Akpa Akpro ammonito al 9'.

Molto bene la catena di destra con Piran e Akpa Akpro. In gran spolvere Rutigliano.

Traversa della Pro all'11: gran sinistro da fuori di Rutigliano, palla che si stampa sul legno.

Ammonito Clemente al 20'.

Nella Pro Patria esce l'esperto Schiavone (ex Salernitana) infortunato; dentro Citterio.

Imbucata improvvisa di Furno dalla sinistra, Comi anticipa tutti e deposita in rete: Pro Vercelli in vantaggio al 26'.

La squadra di Santoni continua a premere.

Botta di sinistra dalla distanza di Comi, para Rovida, al 40'.

Altro tiro, stavolta di Iotti, Rovida si salva con un po' di difficoltà (non era ben posizionato).

Ritmo tiro della Pro Patria: lo sferra Motolese, palla alta.

La Pro Patria chiede un rigore per fallo di Clemente su Matroianni. Si ricorre al FVS.

L'arbitro opta per il penalty.

Batte Mastroianni, gol. 1 a 1 allo scadere.

Dopo aver dominato, Pro Vercelli beffata allo scadere.