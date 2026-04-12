Vercellae Hospitales, la terza edizione parte con la mostra in Arca - foto

Grande partecipazione, sabato 11 aprile, all’inaugurazione della mostra gratuita “… e ben predicò, la forza dei Francescani in Vercelli”, appuntamento di punta della 3ª edizione di Vercellae Hospitales, la rievocazione medievale organizzata in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e il suo spin-off, il Festival del Libro Medievale di Saluzzo.

Sono state circa 350 le persone entrate in Arca per ammirare manoscritti e pergamene, a testimonianza di un interesse vivo e crescente verso le iniziative culturali che valorizzano la storia e l’identità del territorio. Un risultato significativo che conferma il ruolo centrale della manifestazione: «Vercellae Hospitales è una bandiera visibile in tutta Italia» ha detto il sindaco, Roberto Scheda, ricordando come nel prossimo fine settimana la città sarà “invasa” da 800 rievocatori provenienti da 20 regioni.

Con l'apertura della mostra, visitabile fino al 3 maggio, ha preso il via il programma di 76 eventi totalmente gratuiti (si possono consultare sul sito www.vercellaehospitales.it). Sulla mostra, il primo cittadino ha poi sottolineato: «Offriamo il percorso di studio e valorizzazione delle fonti archivistiche e bibliografiche sulla presenza e l’influenza dell’Ordine francescano nel nostro territorio. Accanto ai tesori dei nostri archivi cittadini abbiamo l’onore di accogliere due manoscritti che attraversano oltre 700 anni di Storia. Giungono - ha ricordato - dalla Biblioteca del Sacro Convento in Assisi. Si tratta di una concessione straordinaria fatta alla nostra città come ci ha confermato il direttore, frate Carlo, che li ha portati personalmente a Vercelli».

La mostra gratuita sarà aperta fino al 3 maggio tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19. Il Sindaco ha infine ringraziato «oltre agli sponsor che hanno supportato il Comune in questo ambizioso progetto, come la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, la Regione, ASM, la Fondazione CRT, gli studenti della scuola di musica Vallotti e i ragazzi dell’Avogadro Band dello Scientifico. La loro proposta musicale, grazie al maestro Giuseppe Canone, al coordinamento della professoressa Rossella Talice e alla regia della professoressa Elena Fossale, ha reso questo pomeriggio davvero da ricordare».

Grande successo anche per il reading dedicato a San Francesco, curato dai creator da oltre 390mila follower de La Setta dei Poeti Estinti, che ha registrato il tutto esaurito nell’abside dell’ex chiesa di San Marco, con oltre 50 partecipanti. Un appuntamento intenso e suggestivo, che ha saputo restituire con forza evocativa il messaggio e la spiritualità francescana.