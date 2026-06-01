Festa della Repubblica, le celebrazioni in piazza del Municipio

E' la rinnovata piazza del Municipio a ospitare le manifestazioni per ’80° anniversario della Repubblica Italiana, organizzate dalla Prefettura, d’intesa con il Comune e la Provincia, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e di rappresentanze del mondo scolastico e del volontariato.

La cerimonia avrà inizio alle 9,45 con l’afflusso dei Gonfaloni e dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, cui seguiranno gli onori al Gonfalone della Città di Varallo, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, e al Prefetto della Provincia di Vercelli.

L’esecuzione dell’Inno Nazionale è affidato alle voci di una rappresentanza di alunni delle scuole primarie “Ferraris”, “Regina Pacis” e “Scuole Cristiane”, accompagnati dalla Banda Cittadina della scuola musicale Vallotti, diretta dal maestro Giuseppe Canone, che in occasione della Festa della Repubblica si esibirà pubblicamente per la prima volta. La Banda sarà altresì protagonista di alcuni intermezzi musicali che accompagneranno i momenti più significativi della celebrazione.

Nel corso della cerimonia verrà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e si terranno gli indirizzi di saluto da parte del sindaco della Città di Vercelli, del presidente della Provincia e del prefetto di Vercelli. L’evento celebrativo proseguirà con la consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini distintisi per particolari meriti civili, professionali e sociali, nonché con la consegna di una copia della Costituzione italiana a una rappresentanza di studenti neo-diciottenni del Ciofs Istituto Sacro Cuore, quale simbolico momento di partecipazione dei giovani ai valori fondanti della Repubblica.

Durante la mattinata sarà possibile visitare un’esposizione di mezzi e attrezzature in uso alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco, agli Organismi di soccorso e al sistema di protezione civile operanti sul territorio provinciale

In caso di condizioni meteorologiche avverse, la cerimonia si svolgerà al Teatro Civico di Vercelli. Sarà in ogni caso mantenuta in piazza del Municipio la cerimonia dell’alzabandiera alle ore 9.45.