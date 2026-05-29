Banca di Alba apre una filiale a Vercelli: la sede nell'ex Credito Italiano

L'immobile di corso Libertà che aveva ospitato l'ex Credito Italiano e che è vuoto da almeno 15 anni, passa alla banca di Alba che, entro l'anno, aprirà una filiale a Vercelli. Lo ha comunicato, in apertura di Consiglio comunale, il sindaco Roberto Scheda. In passato, per l'edificio, si era spesso parlato di nuove destinazioni commerciali ma nessuno dei tentativi di riconversione era mai andato in porto.

«Oggi per Vercelli è una giornata molto, molto importante perché segnata da due notizie che incideranno sul futuro. La Banca d’Alba ha acquisito lo storico immobile dell’ex Credito Italiano di corso Libertà. È un segnale concreto di fiducia verso la nostra città e le sue potenzialità di sviluppo. Un edificio simbolico, per troppo tempo lasciato in condizioni di abbandono, potrà tornare a svolgere un ruolo strategico nella vita economica» ha detto il sindaco ricordando come, solo poche ore prima, il Comune e la Provincia si fossero aggiudicati l’ex Distretto militare, «al termine di un percorso complesso e articolato, affrontato con determinazione e senso di responsabilità. Un risultato perseguito con tenacia fino alle ultime fasi della procedura, nella consapevolezza del valore strategico dell’immobile per il futuro della città». Scheda ha sottolineato che «si tratta di passaggi che assumono un significato che va oltre il dato amministrativo o patrimoniale. Indicano con chiarezza il percorso sul quale questa Amministrazione e questo Consiglio intendono proseguire: la visione capace di unire attenzione ai temi quotidiani con la necessità di non perdere mai di vista gli obiettivi strategici per la crescita della comunità».

