Parcheggi e studentato nell'ex Distretto

La Provincia e il Comune di Vercelli si sono aggiudicati, durante l’asta di giovedì mattina, la caserma Trombone de Mier, ex Distretto militare. «È un momento di fondamentale importanza per il futuro del territorio, il passaggio che apre la nuova stagione di rigenerazione urbana, rilancio economico e valorizzazione della città» dicono il Sindaco, Roberto Scheda, e il Presidente della Provincia, Davide Gilardino.

L’acquisizione dell’ex caserma rappresenta l'avvio del recupero di un immobile di pregio, un'iniziativa per restituire ai vercellesi un luogo simbolico, rimasto per troppo tempo sospeso tra memoria e abbandono, trasformandolo in uno spazio vivo, moderno e funzionale. «Il progetto, fra i vari obiettivi, prevede la realizzazione di nuovi parcheggi, servizi e uno studentato capace di rafforzare la vocazione accademica di Vercelli. È l’inizio di un percorso che - sottolineano Scheda e Gilardino - punta al grande rilancio della città con investimenti concreti, riqualificazione urbana e nuove opportunità di crescita».

Per quasi trent'anni l’ex Distretto è rimasto in stato di abbandono, nonostante progetti, ipotesi di recupero e sopralluoghi. Oggi Provincia e Comune hanno compiuto il passo della svolta: «Abbiamo scelto - concludono sindaco e il presidente - di assumerci l’onere e l’onore di restituire dignità a uno dei luoghi più significativi di Vercelli. Non è solo un’operazione immobiliare o urbanistica. È una chiara scelta politica: non lasciare che il patrimonio venga consumato e trasformarlo in motore di sviluppo».



