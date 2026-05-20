Tra cultura, lotta sindacale e spettacolo: 120 anni fa la conquista delle 8 ore

La Cgil celebra i 120 anni dalla conquista delle 8 ore e dalla nascita del sindacato con una serie di celebrazioni tra approfondimento d'attualità, storia e spettacolo. Rappresenato dalla celebre immagine dello sciopero delle mondine a Vercelli, scattata da Andrea Tarchetti il 1 giugno 1906, e concessa dall’archivio fotografico del Museo Borgogna, il cartellone di eventi promosso con Arci, Anpi, Auser e Femme Vercelli prende il via giovedì 21 maggio, alle ore 21, alla ex chiesa di San Pietro Martire, a Vercelli, con lo spettacolo teatrale “La voglia di cambiare tutto", dedicato ai percorsi di emancipazione femminile, a cura della Compagnia Le Parole Fucsia e con Valeria Ubertino, Cristina Fabbri, Elisabetta Fabbri, Cristina Gardiman.

Lunedì 1 giugno, alle 10.30, sarà la volta di una iniziativa al Museo Borgogna, intitolata: ‘La conquista delle otto ore di lavoro: Mondine vercellesi e le Penn Sardin di Bretagna’, con i saluti di Francesco Natalini, vicepresidente del Museo Borgogna e di Maristella Rotondano, presidente dell'Assemblea Generale Cgil Vercelli Valsesia. Gli interventi sono di Cinzia Lacchia, conservatore del Museo Borgogna, Alberto Drera, storico di formazione DIGSPES UPO e Florian Roumi-Bonino, giurista genealogista.

Venerdì 5 giugno, alle 21, nel Salone Dugentesco di Vercelli, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Le mondine fan la storia", su un testo di Marco Gobetti. Con: Marco Gobetti (attore), Natalie Lithwick (mezzosoprano), Stefano Beltrami (violoncello). Musiche originali e canti: Marco Emanuele. Immagini: Arianna Abbondati. Assistenza tecnica: Rui Albert Padul. Con suggestioni dalle ricerche storiche di Sergio Negri.

Infine, sabato 13 giugno, alle 15.30, si torna al Museo Borgogna con la tavola rotonda: "Dalle otto ore ai nuovi tempi del lavoro: rappresentanza, diritti e sfide attuali": apriranno i saluti del vice-presidente del Museo Borgogna, Francesco Natalini e del presidente dell'Assemblea Generale Cgil Vercelli Valsesia, Maristella Rotondano. Interverranno: Giorgio Barberis, professore ordinario di Storia del pensiero politico e direttore del DIGSPES UPO, Gaetano Quadrelli, della Pastorale sociale del lavoro del Piemonte e Valle d’Aosta, Valter Bossoni, segretario generale CGIL Vercelli Valsesia e Francesca Ronco, HR Director Industrial Operations & Commercial Italy - Diasorin.



