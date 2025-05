"Non tutto è andato storto": in Fondazione il libro di Catricalà e Casalino

Una vita scandita dalla musica, dalla radio, dalle sfide, dalla voglia di mettersi in gioco. Sono "racconti di una vita fuori dal comune", come recita il sottotitolo, quelli che compongono "Non tutto è andato storto" (Edizioni Effedì), libro firmato da Bruno Casalino e da Mimmo Catricalà, che ne è anche il protagonista. Una serie di brevi capitoli, accompagnate da una selezione di bellissime immagini, ricostruiscono episodi, incontri, emozioni, gioie e dolori di una vita che ne contiene molte altre.

Una cavalcata attraverso decenni, episodi e incontri molto diversi tra loro: dall'avventura musicale con «Sleeping» - che portò la band vercellese ad aprire il tour dei «Rolling Stones», agli anni della televisione, della radio, dell'organizzazione di concerti rimasti nel cuore della città. Una vita scandita dalla musica, che riemerge attraverso i racconti affidati allo stile scorrevole e incalzante di Casalino, giornalista e scrittore, esporto di musica e sport.

"Non tutto è andato storto” viene presentato giovedì alle 17, nella sala convegni della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, in via Monte di Pietà, per iniziativa dell'Associazione Amici del Cecco. A dialogare con gli autori, nel corso di un pomeriggio aperto a tutti, sarà il giornalista Enrico De Maria.