Alla Mondadori Vercelli, Alessia Castellini con La Malarema"

Un filo d'oro che lega gli abissi marini alla terraferma, il silenzio di un trauma e la potenza di una rinascita. Venerdì 8 maggio alle ore 18:00 presso la libreria Mondadori di Vercelli, l'autrice Alessia Castellini presenterà il suo ultimo romanzo "La Malarema"

Dopo il successo legato alle formichelle della Costiera Amalfitana, la scrittrice torna con una storia intensa ambientata nella Sicilia del 1894. Protagonista è Rossella, l'ultima erede di una stirpe di donne che raccolgono il bisso, la preziosa e rarissima seta del mare. Un evento tragico, consumatosi proprio in quel blu che amava, le strappa la voce, portandola anni dopo, tra le mura fredde di un' Opera Pia per "donne traviate"

.La Malarema è un romanzo storico di grande impatto, capace di fondere la denuncia sociale con una prosa lirica e vibrante. E' la storia di una voce perduta che deve ritrovare la strada di casa e di un segreto inconfessabile custodito nel profondo dell'anima, proprio come i molluschi che producono il bisso sul fondale.

Durante l'incontro l'autrice dialogherà con ilettori raccontando la genesi della sua opera: un lavoro di ricerca che riporta alla luce l'antica e affascinante tradizione delle raccoglitrici di bisso, un' antica magia artigiana.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della narrativa storica e per chiunque creda che, anche nel buio più fitto, esista sempre un filo di luce da seguire per tornare a vivere.

Alessia Castellini è nata a Palermo nel 1992. Ha un dottorato di ricerca in fisica teorica ed è coautrice di articoli scientifici pubblicati

su riviste internazionali. Viaggia e scatta fotografie con la sua reflex, sempre alla ricerca di storie da raccontare.

Con Piemme ha pubblicato Il sentiero delle formichelle.

Venerdì 8 Maggio ore 18:00

Mondadori Bookstore Vercelli - Via Cavour 4

La prenotazione all'evento non è obbligatoria ma è consigliata.

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