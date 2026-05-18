Vercelli che Pedala, Fiera di Maggio e Stazione: divieti e modifiche alla viabilità

Si annuncia un fine settimana di appuntamenti, a Vercelli, con conseguenti modifiche alla viabilità di aree importanti.

In occasione della 50ª edizione della Vercelli che pedala, fino al termine delle esigenze del 24 maggio, sarà vietata la sosta con rimozione forzata in piazza Pajetta su cinque stalli antistanti il parcometro installato nell’area di parcheggio compresa tra l’aiuola centrale e la carreggiata di largo d’Azzo.

Domenica 24 maggio, dalle 8 fino al termine delle esigenze, saranno vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata in piazza Pajetta nella carreggiata da via Goito a largo d’Azzo; nelle area di parcheggio compresa tra l’aiuola centrale e la carreggiata di largo d’Azzo; nell'area di parcheggio compresa tra l’aiuola centrale e il civico 4.

Sempre nella giornata di domenica 24 maggio, in conseguenza delle chiusure previste in piazza Pajetta, sarà temporaneamente vietata la circolazione anche in via Goito e via Legnano.

Fiera di Maggio

Per lo svolgimento della Fiera di Maggio, dalle 23,30 di sabato 23 maggio alle ore 23,30 di lunedì 25 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti: in viale Rimembranza, su entrambe le carreggiate, saranno vietate la sosta con rimozione forzata e la circolazione di tutti i veicoli, a eccezione dei mezzi impiegati per la manifestazione e dei veicoli di emergenza; sarà vietata la circolazione dei velocipedi, in entrambi i sensi di marcia, lungo la pista ciclabile di viale Rimembranza; sarà temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione, esclusivamente per consentire l’accesso e l’uscita dei residenti dalle rispettive proprietà in: via Agordat, tra viale Rimembranza e corso De Rege; via Agordat, tra viale Rimembranza e via Rodi; via Asmara, tra viale Rimembranza e via Rodi; via Libia, tra viale Rimembranza e corso Salamano; via Libia, tra viale Rimembranza e via Rodi. I residenti dovranno procedere con la massima cautela.

Inoltre, nei tratti di via Massaua e via Asmara che intersecano viale Rimembranza, sarà temporaneamente vietata la circolazione di tutti i veicoli.

Servizi ferroviari sostitutivi

In piazza Roma, su tutta l’area antistante la stazione ferroviaria, sarà vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, ad eccezione dei bus sostitutivi dei servizi ferroviari, dalle ore 5 di sabato 23 maggio alle 23,55 di domenica 24 maggio; dalle ore 5 di sabato 30 maggio alle 23,55 di domenica 31 maggio.

Il Comune invita cittadini, residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea installata nelle aree interessate e a programmare per tempo i propri spostamenti.