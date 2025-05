Lascia l'incarico il gestore del bar e del Parco Magni: «Un vero grande dispiacere»

Lascerà a fine estate il gestore del bar, punto di riferimento del Parco Magni, di Borgosesia: Alessandro Tomalino ha dato disdetta a partire dal prossimo 30 settembre. A darne notizia, non senza la preoccupazione di restare senza un servizio importante per l'area verde, è Paolo Tiramani che, da ex sindaco di Borgosesia, continua a seguire le vicende che interessano la sua città.

«Dispiace perché quella di Tomalino è una gestione attenta e attiva, con un parco ben tenuto e vivacizzato da tanti eventi - rileva attraverso una nota diffusa sui social -. Dispiace perché da quasi un anno, pur non disponendo dei mezzi che il bando doveva garantire, come il trattorino, si è occupato a sue spese, dello sfalcio dell'erba con una ditta esterna. I giovani che fanno impresa, dovrebbero essere sempre incentivati», rileva l'ex amministratore, fancendo a Tomalino gli auguri per un futuro professionale ricco di soddsfazioni.

Sarà ora il Comune a doversi occupare di del bando per trovare un nuovo gestore che assicuri la continuità del servizio bar.