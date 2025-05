Prime gare ed esami per i judoka "The balanced belt"

Il gruppo di bambini e ragazzi del progetto di judo "The balanced belt ", ideato e condotto dall'insegnante tecnico Andretta Bertone dell'ASD Kodokan Rho, porta a casa le prime soddisfazioni. Dopo un anno di inserimento al judo e allenamenti all'oratorio di San Salvatore, i judoka vercellesi hanno partecipato ai primi tornei e sabato 17 maggio sostenuto nel migliore dei modi gli esami di passaggio di grado.

Le attività sono divise in due gruppi e diversificate in base ad età ed obiettivi; il gruppo dei 3-5 anni ha svolto nel corso dell'anno attività propriocettiva e di educajudo, consistente nell'imparare le prime regole di comportamento, equilibrio e postura corrette, a familiarizzare con i movimenti judo e con i primi combattimenti di newaza; l'approccio è idoneo a stimolare gli aspetti motori al pari di quelli cognitivi ed emozionali, in un percorso di maturazione psicofisica equilibrata; i bambini di questo gruppo hanno ottenuto la cintura bianco gialla.

Il secondo gruppo comprende bambini dai 6 anni in su e ragazzi che hanno nel corso dell'anno appreso le regole sportive ed educative di questo sport, le prime tecniche di judo e la preparazione per affrontare un combattimento in una competizione sportiva. Dopo un esame impegnativo hanno conquistato la cintura gialla.

Andretta Bertone, la loro insegnante, con orgoglio, ci racconta cosa abbia significato per tutti i suoi judoka questo esame: "Gli esami non finiscono mai, ma un giorno ci troviamo ad affrontarne uno per la prima volta e non sempre sappiamo come farlo al meglio dal punto di vista psicofisico. Quello che da tempo penso e propongo è che imparare ad affrontare in modo graduale le difficoltà di un esame, in un contesto comunque sereno e protetto, è un'ottima rampa di lancio verso test più difficili e importanti che ci saranno nella vita. I nostri piccoli esamini, adeguati alle diverse fasce d'età, sono stati sicuramente una buona scuola per i nostri bambini e ragazzi, in linea con gli obiettivi del progetto: insegnare non solo uno sport ma a conoscere sé stessi per migliorare come persone nel rispetto verso gli altri e verso le regole, nella fiducia in sé stessi, nella capacità di ascoltare e di rispondere, di mettersi in gioco. Sono stati tutti bravissimi"

Il prossimo impegno per tutti gli atleti "The balanced belt" sarà già domenica prossima con il "Fight'n fun" a Rho, la quarta delle gare di quest'anno, ma sicuramente la più partecipata perché ad oggi tutti sono pronti per gareggiare, e i più grandi per collaborare nella gestione gara. Buon divertimento a tutti!