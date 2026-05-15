Comune e Provincia alleate per acquistare l'ex Distretto

Via libera allo schema di accordo di collaborazione tra il Comune e la Provincia finalizzato alla partecipazione congiunta all'asta giudiziaria per l'ex caserma Generale Trombone de Mier, di via XX Settembre.

L'accordo è stato ratificato giovedì pomeriggio dalla Giunta comunale con un provvedimento che rappresenta il passaggio di significativo rilievo istituzionale e strategico per il futuro della città e del territorio, nella piena consapevolezza del valore urbanistico del complesso immobiliare e delle sue potenzialità di rifunzionalizzazione pubblica.

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa delle due Amministrazioni di restituire alla comunità vercellese un’area di primaria importanza, promuovendo un progetto integrato di recupero e valorizzazione orientato alla realizzazione di un polo multifunzionale destinato a servizi pubblici e collettivi.

Le destinazioni individuate rispondono a esigenze prioritarie della comunità e prevedono la realizzazione di nuove sedi per gli archivi istituzionali, l’allestimento di uno studentato universitario nonché la predisposizione di aree destinate a parcheggi pubblici, con l’obiettivo di favorire il miglioramento della mobilità urbana.

Con l’approvazione del provvedimento, l’Amministrazione, guidata dal sindaco, Roberto Scheda, conferma il proprio impegno a favore di uno sviluppo fondato sulla cooperazione istituzionale, sulla valorizzazione del patrimonio pubblico e sulla costruzione di nuove opportunità per la città e il territorio.

Il recupero dell’ex Caserma Trombone de Mier potrà infatti rappresentare una concreta occasione di rigenerazione urbana e di rilancio di un comparto strategico della città, restituendo nuova funzione e centralità a un complesso di rilevante interesse pubblico.