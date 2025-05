Nuovo look in piazza Pugliese Levi: arrivano i dissuasori e il verde. Niente più auto in sosta

Nuova sistemazione e niente più auto parcheggiate nel tratto di via Verdi da via San Michele e piazzetta Pugliese Levi: ultimando un intervento di posa dei dissuasori iniziato alcune settimane fa, il Comune ha posizionato paletti anti parcheggio lungo tutto il tratto, creando una zona accessibile unicamente ai pedoni.

Inoltre, sul fronte della piazzetta Pugliese Levi, è stata sistemata una fila di vasi, elementi di arredo urbano che rendono certamente più bello e accogliente uno spazio molto suggestivo del centro città, all'ombra della torre Avogadro, campanile dell'ex chiesa di San Marco. Nella piazzetta, su cui si affaccia la sede di Studiodieci, attualmente è ancora ospitata l'installazione "Io" del gattinarese Ruben Bertoldo, che crea un singolare contrasto tra antico e moderno.

L'eliminazione dei parcheggi, per la gran parte non regolamentati, che insistevano sul tratto stradale - e che spesso, a dire il vero, venivano utilizzati in modo anche troppo "creativo" - non ha mancato di rinfocolare le polemiche sulla mancanza di posti auto in centro che, sui social, divampano sempre in queste occasioni.