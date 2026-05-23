Fattoria in città vent'anni dopo: nel ricordo di Felix Lombardi

Fattoria in Città vent’anni dopo, ricordando il grande regista delle prime edizioni, e della prima in particolare, organizzata nella tarda primavera del 2005.

«Un applauso per lui, per Felix Lombardi» ha chiesto il direttore dell’Ascom, Andrea Barasolo, nel presentare la Fattoria di quest’anno. E la sala Biginelli ha risposto con un applauso scrosciante, lungo, toccante.

«Questo evento, è per me l’esempio di ciò che Felix faceva. Ricordiamolo, ma con un sorriso» ha detto ancora Barasolo.

«Sta cambiando tutto» ha detto poi il presidente Ascom (nonché presidente della Camera di commercio Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte), Angelo Santarella, e in effetti il 2005 sembra lontano lontano: c’erano, per esempio, più edicole, e non vivevamo incollati agli smartphone… (Poi sarebbe arrivato il Covid, che per un anno bloccò anche la Fattoria).

«… Sta cambiando tutto, ma quell’idea originale, di portare gli animali in città è ancora attuale ed è destinata a resistere nel tempo» ha detto Santarella.

La Fattoria di quest’anno, che si snoderà tra l’area della Basilica di Sant’Andrea, il Parco Kennedy e l’area dell’antico ospedale, esordirà giovedì 28 maggio e saluterà i vercellesi martedì 2 giugno.

Al centro di tutto ci saranno la proposte per i bambini (in fondo fu ideata per loro).

Oltre agli animali (30 diverse specie: capre, conigli, gufi, cavalli eccetera) ci saranno, ed è un po’ il “pezzo forte”, quaranta laboratori gratuiti della durata di 45 minuti (bambini che diventeranno contadini, che impareranno a ottenere estratti da frutta e verdura, che impareranno a trasformare la carata riciclata in manufatti eccetera), quindi, il 2 di giugno, spazio alle attività sportive grazie al Luna Park della Fattoria, con giochi e giostre.

E i genitori e gli adulti potranno fare visita ai banchetti degli espositori e, naturalmente, ristorarsi gustando le eccellenza gastronomiche del territorio.

Bel siparietto, al termine della conferenza stampa, con protagonista Tony Bisceglia, ex presidente Ascom, nonché amico fraterno di Felix Lombardi: ha omaggiato con un mazzo di fiori Paola Bussi, funzionaria dell’Ascom, stretta collaboratrice di Felix Lombardi fin dalla prime edizioni, e organizzatrice dei laboratori. «Per Felix, lei era la fatina della Fattoria» ha detto Bisceglia.

Per informazioni (e non solo: per esempio per iscriversi ai laborati gratuiti) consultare la pagina https://www.lafattoriaincitta.it