Tredici itinerari alla scoperta del vercellese

Tredici pacchetti turistici che, da maggio a ottobre, hanno l’obiettivo di valorizzare storia e tradizioni, attirando turisti e non.

Dopo i tour ideati per la prima edizione di Risò, la Provincia ha voluto investire sulla promozione territoriale andando oltre il tempo dello svolgimento della manifestazione, permettendo così di far conoscere su larga scala il territorio in più intervalli, valorizzando la storia e soprattutto il prodotto principe declinato durante le diverse stagioni.

«Risò ha permesso di impegnarci su diversi fronti, primo fra tutti la promozione. Somewhere Tours & Events è stata incaricata di avviare un vero e proprio studio dei nostri Comuni – spiega il presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino – analizzando anche la possibilità di sviluppo turistico nel medio – lungo termine. Da qui, l’ideazione di diversi pacchetti, tutti con al centro le tipicità e con l’obiettivo di valorizzare i Borghi, dal principato di Lucedio dove nasce la risicoltura ai castelli della Baraggia, dalle chiese ai colori dei murales. Il Festival del riso si è dimostrato un volano per la crescita di una progettazione di marketing territoriale concreta. Siamo sempre più convinti che il nostro patrimonio debba essere maggiormente conosciuto e l’ormai consolidata sinergia con tutti gli amministratori permette di raggiungere risultati importanti come questo»

La Baraggia Vercellese tra Castelli e Monasteri Comprende tappe ai castelli di Buronzo e Rovasenda; all’antico Monastero di Lenta. Itinerario promosso dalla Provincia di Vercelli in collaborazione con i Comuni dei Borghi delle Vie d’Acqua e con le cellule dell’Ecomuseo delle Terre d’Acqua il, 14 giugno e il 10 ottobre con partenza ore 9 da Torino.

Una giornata tra acque, risaie e antiche abbazie Il 24 maggio con partenza alle 9 da Torino Luoghi toccati: Mulino San Giovanni a Fontanetto Po, Cascina Oschiena, Principato di Lucedio, Trino.

Riso, Storia e Borghi d’Acqua Il 31 maggio e 3 ottobre, partenza ore 9 da Torino e luoghi toccati: Fontanetto Po, Trino, Rive, Santhià, Cascina Oschiena.

Una giornata tra risaie, memorie e meraviglie 7 giugno, 10 ottobre con partenza alle 9 da Torino e luoghi toccati: Mulino San Giovanni a Fontanetto Po, Cascina Oschiena, Sali, Rive.

Borghi delle Vie d’Acqua e con le cellule dell’Ecomuseo delle Terre d’Acqua. Il 13 giugno con partenza da Torino alle 14. Itinerario organizzato in occasione del Palio del Fossato di Bianzè Luoghi toccati: Bianzè, Livorno Ferraris.

Tra Medioevo, mirtilli e arte a cielo aperto Il 21 giugno conpartenza da Torino alle 9 Itinerario organizzato in occasione della Sagra del Mirtillo e luoghi toccati: Moncrivello, Villareggia e Maglione.

Una giornata tra riso, murales e abbazie Il 4 luglio con partenza da Torino ore 8.30; luoghi toccati: Sali, Oschiena, Rive, Fontanetto, Lucedio.

Tra Natura, Medioevo e Tradizione: la Bella Pesca e i Tesori della Pianura Il 5 luglio in occasione della Sagra della Pesca di Borgo d'Ale con partenza alle 9 da Torino e luoghi toccati: Borgo d’Ale, Moncrivello, Villareggia, Alice Castello.

I colori dell’Erbaluce tra fede, castelli e murales Il 5 settembre con partenza da Torino alle 9 e luoghi toccati: Moncrivello, Villareggia e Maglione.

Tra Borghi, feste e Paesaggi d’Acqua - Batuma L Ris, una festa agricola!.Il 6 settembre con partenza alle 9 da Torino e luoghi toccati: Prarolo, Balzola, Sali, Villanova Monferrato.

Terre di Riso e Memorie Vercellesi Il 20 settembre con partenza alle 9 da Torino e luoghi toccati: Tronzano Vercellese, Santhià, Livorno Ferraris.

Vercellese tra Storia e Riso Il 27 settembre conpartenza alle 9 da Torino e luoghi toccati: Trino e Rive.

Sapori d’Autunno tra Riso, Vigne e Tradizioni Vercellesi Il 18 ottobre in occasione della Sagra del Fagiolo di Saluggia conpartenza alle 9 da Torino e luoghi visitati: Villareggia, Moncrivello, Saluggia.