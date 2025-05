Scontro tra due tir, un ferito grave e autostrada chiusa

Incidente tra due mezzi pesanti, intorno alle 15 di martedì 20 maggio. È accaduto sulla A4, in direzione Torino, nel territorio di Villarboit. Uno dei conducenti, ferito, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale. Sul posto squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla Centrale di Vercelli e quella volontaria da Santhià hanno lavorato a lungo per i soccorsi e la messa in sicurezza dei 2 autoarticolati. Dopo aver lavorato con i sanitari dell'elisoccorso per estrarre il ferito più grave, in seguito elitrasportato all' ospedale, i vigili del fuoco hanno soccorso il secondo autista, ancora dentro l'abitacolo ma non incastrato. Quindi si è provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi, dell'area interessata inoltre abbiamo prestato assistenza al personale medico per caricare il secondo ferito. Fin dopo le 18, l'autostrada in direzione Torino è rimasta chiusa. L' intervento è ancora in corso. Presente sul posto anche gli agenti della Polizia stradale di Novara e personale della viabilità Autostradale.