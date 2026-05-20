Venerdì passa il Giro d'Italia: percorso e divieti

In occasione del passaggio della 13ª tappa del 109° Giro d’Italia, in programma venerdì 22 maggio, saranno introdotte temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta lungo il percorso cittadino interessato dalla manifestazione ciclistica.

Dalle 9 alle 15, e comunque fino al termine del passaggio della corsa, sarà vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, comprese le pertinenze esterne alla carreggiata ordinariamente utilizzate per la sosta, nelle strade comunali comprese nell’itinerario di gara: via Thaon de Revel, corso Papa Giovanni Paolo II, corso Bormida nel tratto tra corso Papa Giovanni Paolo II e via Viviani, via Viviani, corso Matteotti nel tratto tra via Viviani e corso Novara e corso Novara.

Dalle 11,45 alle 15, e comunque fino al termine della manifestazione, lungo le medesime strade sarà vietata la circolazione di tutti i veicoli. Nella stessa fascia oraria, nelle vie confluenti e defluenti dal percorso di gara, sarà consentito il transito esclusivamente ai residenti per l’accesso o l’uscita dai propri passi carrabili.

Sempre dalle 9 alle 15 sarà inoltre vietata la sosta con rimozione forzata in via Cassini, nel piazzale sito in corso Matteotti in prossimità del varco di collegamento, e in corso Bormida, carreggiata in direzione corso Papa Giovanni Paolo II, nel tratto compreso tra via Somalia e corso Papa Giovanni Paolo II.

Il percorso di gara sarà completamente presidiato dagli operatori del Corpo di Polizia Locale, dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, dal Coordinamento Provinciale di Protezione Civile e dai volontari dell’ODV – ANC.

In considerazione della provenienza della corsa dalla direzione di Casale Monferrato, sarà inoltre completamente precluso al traffico il tratto di SP 31, tangenziale ovest, compreso tra la SP 5, strada Asigliano/corso Salamano, e la rotatoria SP31/corso Casale. Tale tratto sarà presidiato dagli operatori delle Forze di Polizia dello Stato.

Sono previste modifiche anche al trasporto pubblico locale urbano. La linea 1 subirà la soppressione della parte di itinerario compresa tra piazza Lazio e il quartiere Cappuccini. La linea 3 sarà invece deviata: all’andata percorrerà corso Palestro, piazza Solferino, corso De Rege, corso Salamano, piazza Sardegna e quindi il percorso ordinario; al ritorno transiterà da corso A. di Quaregna, piazza Sardegna, corso Salamano, corso De Rege, piazza Solferino, corso Palestro e poi riprenderà il percorso ordinario.