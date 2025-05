Mobilitazione permanente per Gaza e la Palestina

Israele ha lanciato l’offensiva finale su Gaza. Obiettivo: l’invasione, l’eliminazione e la deportazione del popolo palestinese. A Gaza assediata si continua a morire di fame, di bombe, di stenti, di malattia. E’ un piano criminale, realizzato con azioni criminali, compiuto con la complicità e il sostegno di una gran parte della comunità internazionale, UE e Governo Italiano inclusi.

In ogni angolo del mondo, in Europa e in Italia si moltiplicano le mobilitazioni. A ciascuno di fare qualcosa, non c’è tempo da perdere. Ovunque, dovunque, in ogni modo.

Il coordinamento che promuove la manifestazione nazionale del 21 giugno Stop Rearm Europe “No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo” sostiene tutte le campagne e le mobilitazioni per Gaza, per la Palestina, per fermare Israele che si stanno realizzando in queste ore.

Invitiamo a:

- sostenere le iniziative del secondo convoglio per Rafah, appena tornato, che chiama Governo e Parlamento alle sue responsabilità.

- partecipare alla campagna “L’ultimo giorno di Gaza” che invita a stendere il 24 maggio lenzuoli-sudari nelle strade, ai balconi, in ogni luogo.

- aderire allo sciopero della fame per Gaza, e alle altre forme di sciopero organizzate in diverse città e regioni

- appendere ovunque le bandiere della Palestina: ai balconi, al giro d’Italia, sui palazzi comunali.

- scendere in piazza, con le manifestazioni, i banchetti, le raccolte fondi e il 5x1000 per Gaza.

- sostenere la marcia da Marzabotto a Montesole il 15 giugno.

- appoggiare le iniziative che chiedono sanzioni, la sospensione dell’accordo UE-Israele, la revoca del Memorandum d’Intesa militare fra Italia e Israele

- partecipare con le bandiere della Palestina e della pace alla manifestazione contro il dl sicurezza il 31 maggio a Roma

- contribuire alle iniziative per il voto ai referendum per i diritti del lavoro e la cittadinanza l’8 e il 9 giugno, perché la guerra uccide i diritti.

E invitiamo tutte queste iniziative, campagne, reti, vertenze, bandiere e simboli a convergere a Roma nella manifestazione nazionale del 21 giugno Stop Rearm Europe “No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo”

Durante la settimana di mobilitazione europea, alla vigilia del vertice della Nato che deciderà sul piano di riarmo europeo, mentre le armi europee continuano a uccidere a Gaza e in Palestina, alziamo insieme la voce contro la complicità del governo italiano e dell’Unione Europea.

Fermiamo Israele.

Mettiamo insieme le forze.

Per liberare Gaza e la Palestina. Per disarmare l’Europa e il mondo. Per fermare la guerra e il sistema di guerra. Per mettere la guerra fuori dalla storia.

Il 21 giugno, insieme da tutta Italia, a Roma.

Fisseremo un prossimo incontro a breve anche a Vercelli e per chi volesse fin da ora rendersi disponibile lasciamo il seguente recapito telefonico: 3394782217 Claudio

Il Referente locale

Lega Obiettori di Coscienza (L.O.C.)

Claudio Fecchio