Tra mezzi d'epoca e realtà virtuale: Fondazione Marazzato alla Fattoria in Città

Il territorio vercellese è una di quelle aree che hanno visto nei decenni un grande sviluppo industriale, ma che non dimentica mai la sua vocazione agricola. Una tradizione che il capoluogo celebra da quasi vent’anni con la manifestazione “La Fattoria in città”, trasformando per qualche giorno il proprio centro storico in uno spaccato di vita contadina che permette a grandi e piccoli di vedere da vicino animali, prodotti e scorci del mondo agricolo.

L’edizione 2025, la diciannovesima, prenderà il via giovedì 29 maggio fino e si protrarrà fino a lunedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica.

Il Gruppo Marazzato, già da anni partner di questo evento culturale, parteciperà attraverso la Fondazione Marazzato, nata nel 2023 con lo scopo di sostenere progetti e iniziative culturali con una particolare attenzione alla promozione della cultura d’impresa, della tradizione e del territorio. Per questo, l’evento è stato inserito nel programma dell’accordo quadro “Sostenibilità in rete”, promosso proprio dalla Fondazione Marazzato con il Comune di Vercelli e insieme a Arpa Piemonte - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, EGATO N.2 - Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.2, Provincia di Vercelli, ASM Vercelli SpA con Gruppo Iren e C.O.VE.VA.R.per promuovere la collaborazione tra aziende, enti e istituzioni.

Come lo scorso anno, la Fondazione Marazzato sarà presente con uno dei mezzi della sua collezione, la “Jeep” OM 20 (nota anche come CL 52), accompagnata dall’ormai celebre installazione con visori a realtà virtuale che da qualche anno accompagnano i veicoli storici della Collezione Marazzato in giro per fiere e saloni catturando ogni volta l’interesse di decine di visitatori di tutte le età. L’ambientazione legata a questo mezzo e “visitabile” con un tour virtuale di pochi minuti è quella della caserma Montegrappa di Torino, in piena Prima Guerra Mondiale.

Lo stand della Fondazione Marazzato sarà aperto nella giornata inaugurale del 29 maggio e in quelle conclusive dell’1 e 2 giugno.