Centro Antiviolenza Eos: 1200 euro dalla Camminata Rosa

Ammnonta a 1.200 euro la somma consegnata al Centro Antiviolenza Eos in occasione della “Camminata in Rosa”, l’iniziativa dell’8 marzo per la Giornata internazionale della donna che era stata organizzata con Coni e Atletica Vercelli 78.

La somma sarà utilizzata per completare l’allestimento del nuovo alloggio per le donne che si rivolgono al Centro, punto di riferimento sul territorio per l’ascolto, l’accoglienza, l’orientamento e l’accompagnamento per chi vive situazioni di violenza o fragilità. «Mai come oggi il tema delle donne vittime di violenza è attuale – ha sottolineato, durante la conferenza stampa, il sindaco, Roberto Scheda –. Ne sentiamo parlare ogni giorno sui media e questo ci impone una riflessione profonda. Esiste la mancanza di socializzazione, esistono carenze di strutture adeguate per dare risposte concrete a chi vive situazioni di difficoltà. Per questo il contributo ha un valore importante: non è solo gesto simbolico, è un aiuto reale».

«Ci sono tanti problemi da affrontare e questa somma è una boccata d’aria – dice l’assessore alle Politiche sociali, Valeria Simonetta –. Ogni risorsa permette di rafforzare i servizi, migliorare l’accoglienza e dare risposte più adeguate a chi chiede aiuto». «Si tratta di un intervento che rafforza la capacità del servizio di offrire accoglienza e supporto» conclude Alessandra Pitaro, Dirigente delle Politiche sociali.

Alla consegna del contributo erano presenti anche il vicesindaco e Assessore allo Sport, Domenico Sabatino, l’assessore all’Istruzione, Maria Grazia Ennas, l’assessore all’Innovazione tecnologica Elisa Cubito, Laura Musazzo, delegata provinciale del Coni e Federico Brustio in rappresentanza di Atletica Vercelli 78.