Fiera di Maggio, due giorni nel segno della tradizone

Giunta alla 43ª edizione, la Fiera di Maggio, torna ad animare, domenica e lunedì, l'area di viale della Rimembranza.

Organizzato da Confesercenti, l'appuntamento propone bancarelle con prodotti d’artigianato provenienti da ogni parte del mondo, ampia offerta in abbigliamento, oggettistica per la casa e manufatti artigianali, specialità enogastronomiche e street food, capaci di deliziare i palati più esigenti, centinaia di offerte che da sempre trasformano la Fiera in un motore per il commercio locale

«La Fiera di Maggio - spiega Miriam Leone, presidente di Confesercenti Vercelli - rappresenta non solo un momento di aggregazione e di rinforzo del tessuto economico cittadino, ma anche un pilastro per la vitalità del commercio su area pubblica. Il commercio su area pubblica è il motore che vivacizza la nostra città, creando spazi di incontro, stimolando l’attività commerciale e contribuendo significativamente al rilancio dell’economia locale. Questa edizione, in linea con la tradizione degli anni passati, conferma l’importanza di un evento che valorizza e sostiene il cuore pulsante della nostra comunità».

Mantenendo intatta la formula vincente degli anni precedenti, l’edizione 2025 punta a garantire un evento di elevata qualità e impatto sul territorio, favorendo l’incontro diretto tra imprese, artigiani e il pubblico, in un’atmosfera cordiale e familiare.