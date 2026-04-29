Coldiretti: «Persa un'occasione per rafforzare la tenuta del settore»

«Il Parlamento europeo ha mancato un’importante occasione per rafforzare la resilienza del settore risicolo dell’UE, non riuscendo ad approvare l’emendamento chiave alla revisione del Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG) che avrebbe reso il meccanismo di salvaguardia uno strumento realmente efficace di prevenzione delle crisi». Va all'attacco Coldiretti Vercelli e Biella dopo che le decisioni assunte in sede europea hanno lasciato con l'amaro in bocca il mondo agricolo.

«Nonostante l’automatismo ottenuto rappresenti un’importante novità per l’attivazione della clausola, la proposta di ridurre la soglia di attivazione dal 45% al 20%, fortemente sostenuta da Coldiretti e Filiera Italia – evidenzia Roberto Guerrini, presidente di Coldiretti Vercelli-Biella e membro di giunta di Coldiretti Piemonte con delega territoriale al settore risicolo - avrebbe consentito interventi più tempestivi e proporzionati in caso di perturbazioni del mercato. La sua mancata adozione lascia irrisolta una criticità sostanziale che rischia di compromettere l’efficacia del meccanismo. Proseguirà con determinazione il nostro impegno per garantire una piena reciprocità degli standard”»

«Ha prevalso il timore procedurale di riaprire il trilogo, a discapito di una risposta concreta alle difficoltà affrontate dal settore risicolo. Si tratta di una scelta che indebolisce la capacità dell’UE di reagire in modo rapido a condizioni di mercato sempre più instabili – afferma il Direttore Luciano Salvadori - Diventa ora ancora più importante continuare a monitorare attentamente l’andamento degli scambi, mantenendo alta l’attenzione sulle dinamiche di importazione. In un contesto globale segnato da crescente incertezza, l’UE non può permettersi esitazioni: servono strumenti efficaci e coerenti con gli obiettivi di tutela dei cittadini europei e del settore agricolo UE. Questa occasione mancata rende ancora più urgente un rinnovato impegno politico in questa direzione».