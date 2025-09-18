Cade in moto, gattinarese in ospedale

Serie di incidenti stradali nel Biellese. A Brusnengo un ragazzo di 21 anni, residente a Gattinara, è stato portato in ospedale per accertamenti a seguito di una caduta autonoma con la propria moto. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 17 settembre. Sempre nelle scorse ore, altri due sinistri si sono verificati a Pray e Vigliano Biellese. In questi casi, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.
In Breve
martedì 16 settembre
sabato 13 settembre
giovedì 11 settembre
mercoledì 10 settembre
martedì 09 settembre
domenica 07 settembre