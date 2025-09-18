 / Cronaca

Cronaca | 18 settembre 2025, 10:29

Cade in moto, gattinarese in ospedale

Incidente a Brusnengo

Foto d'archiviio

Foto d'archiviio

Serie di incidenti stradali nel Biellese. A Brusnengo un ragazzo di 21 anni, residente a Gattinara, è stato portato in ospedale per accertamenti a seguito di una caduta autonoma con la propria moto. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 17 settembre. Sempre nelle scorse ore, altri due sinistri si sono verificati a Pray e Vigliano Biellese. In questi casi, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.

dal corrispondente a Biella

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore