Persona investita dal treno: sospesa la circolazione sulla Torino - Milano

Circolazione sospesa, sulla linea ferroviaria convenziale Torino - Milano, dopo che una persona è stata investita da un convoglio in transito, poco dopo le 14,30. Sulla linea sono stati attivati servizi sostitutivi ma la situazione, per i viaggiatori, molto complicata, con ritardi e cancellazioni.

L'incidente, sul quale sono in corso accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria, è avvenuto tra Bianzè e Santhià: sul posto è intervenuto il personale del 118, allertato per i soccorsi. Secondo le prime informazioni, all'arrivo del 118, la persona investita sarebbe stata ancora viva, sebbene con gravissime ferite da codice rosso. Al momento non sono state fornite indicazioni sulle generalità.

Il sito di Trenitalia informa che i treni regionali potranno subire ritardi e cancellazioni.

(notizie in aggiornamento)