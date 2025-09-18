 / Cronaca

Cronaca | 18 settembre 2025, 19:35

Investita dal treno vicino a Bianzè, morta una diciottenne

Tragedia sulla linea Torino - Milano

Sarebbe una giovane, forse appena 18enne, la vittima ndell'incidente ferroviario avvenuto nel pomeriggio di giovedì nei pressi della stazione di Bianzè.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine e della magistratura, la giovane è stata investita da una treno, poco dopo le 14,30: all'arrivo del 118 sarebbe stata ancora viva, ma in serata, è giunta la conferma ufficiale del decesso. La circolazione, sulla linea, è stata sospesa, con conseguenti ritardi e cancellazioni delle corse. Risultano cancellati il Regionale 11372 da Chivasso, delle 15,36, il Regionale 2031 da Milano Centrale e il Regionale 11331 da Novara delle 16,21. Sul portale di Trenitalia è possibile aver informazioni dettagliate sullo stato della circolazione che, tuttavia, dalle 19,30 risulta rallentata e non piuù sospesa. 

