Investita dal treno vicino a Bianzè, morta una diciottenne

Sarebbe una giovane, forse appena 18enne, la vittima ndell'incidente ferroviario avvenuto nel pomeriggio di giovedì nei pressi della stazione di Bianzè.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine e della magistratura, la giovane è stata investita da una treno, poco dopo le 14,30: all'arrivo del 118 sarebbe stata ancora viva, ma in serata, è giunta la conferma ufficiale del decesso. La circolazione, sulla linea, è stata sospesa, con conseguenti ritardi e cancellazioni delle corse. Risultano cancellati il Regionale 11372 da Chivasso, delle 15,36, il Regionale 2031 da Milano Centrale e il Regionale 11331 da Novara delle 16,21. Sul portale di Trenitalia è possibile aver informazioni dettagliate sullo stato della circolazione che, tuttavia, dalle 19,30 risulta rallentata e non piuù sospesa.