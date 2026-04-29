Candolini: limpidezza, purezza e femminilità che conquista ad ogni sorso

Grappa Candolini è un distillato che ha fatto della trasparenza non solo una scelta estetica, ma una vera e propria firma d'autore fin dal 1898. Essere ed apparire trovano in questa grappa il loro punto di coincidenza.

Sebbene la sua storia inizi ufficialmente a Tarcento, tra le sponde del torrente Torre e il vigore delle cascate di Crosis, grazie al rigore di Giovanni Giustino Candolini, la vera anima distintiva del brand è stata forgiata da una sensibilità rara, quella di due donne, Domenica e Giuditta. Furono loro a prendere il comando della distilleria superando le sfide di una guerra mondiale e imprimendo al prodotto una morbidezza amabile e una raffinatezza allora inedite nel panorama dei distillati italiani. La loro guida caparbia, autoritaria ma perfezionista, ha permesso di superare le convenzioni dell'epoca, declinando il vigore tipico della grappa friulana in una setosità avvolgente che oggi, grazie a Fratelli Branca Distillerie, continua a sedurre per la sua raffinatezza aromatica e la sua eleganza naturale.

È qui che Candolini rafforza la propria identità conservando carattere e distintività, in totale coerenza con la filosofia “Novare Serbando”. La versione Bianca è l’emblema di questa visione: cristallina e brillante, rivela al naso sentori delicati di fiori bianchi come gelsomino e mughetto, che si intrecciano a note di uva spina e mela verde non completamente matura. Al palato, la gradazione alcolica si integra perfettamente in una trama pulita e decisa, chiudendo con un finale sottile di mandorla amara che lo lascia gradevolmente appagato.

Anche le espressioni più strutturate, come la Classica e la Riserva, non rinunciano mai alla loro originaria limpidezza; l’affinamento nei possenti tini di rovere francese da oltre 60.000 litri aggiunge profondità attraverso tocchi di vaniglia, spezie dolci e frutta secca, senza mai offuscare l'identità primaria del distillato.

Scegliere Candolini oggi significa abbracciare un’eccellenza che trova nella semplicità la sua massima espressione, celebrata anche da una bottiglia iconica nata dalla forma di una fiaschetta e poi evolutasi in linee sinuose ispirate al design della profumeria d'alta classe. Proprio la bottiglia sottolinea un carattere intrinsecamente femminile e moderno, rendendo il distillato "serio" ma al contempo amichevole, ideale per chi cerca un momento di convivialità autentica. È una grappa che non nasconde nulla perché l’eccellenza e la perfezione risiedono proprio nella sua essenzialità: un rito di fine pasto che unisce la forza storica della tradizione del Friuli a uno stile aperto, spontaneo e intriso di una grazia senza tempo, capace di confermarsi come la grappa preferita dagli italiani. In ogni sorso si ritrova la coerenza di un marchio che ha saputo attraversare l'era dei mass media restando fedele alla propria visione di purezza, dove l'essere e l'apparire coincidono in un'esperienza sensoriale di rara limpidezza.

















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