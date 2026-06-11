41 000 diciottenni pronti a scoprire l’Europa grazie a DiscoverEU

La Commissione europea ha annunciato oggi i risultati della tornata di marzo 2026 di DiscoverEU, un’iniziativa del programma Erasmus+. 40 912 giovani di 18 anni riceveranno un pass di viaggio per esplorare la diversità del continente, conoscere il patrimonio culturale e la storia europea ed entrare in contatto con persone provenienti da tutta Europa. I partecipanti selezionati viaggeranno da soli o in gruppi fino a cinque persone, principalmente in treno, tra luglio 2026 e settembre 2027.

Il Commissario per l’Equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport, Glenn Micallef, ha dichiarato: “Un pass DiscoverEU non è solo un biglietto, ma un invito a vivere in prima persona la ricchezza culturale e la bellezza dell’Europa. Ai migliaia di giovani selezionati oggi vorrei dire: l’Europa vi aspetta. Portate con voi la vostra curiosità, la vostra ambizione e trasformate questo viaggio in una storia da raccontare.”

La tornata era aperta ai giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008 provenienti dagli Stati membri dell’UE e dai paesi associati a Erasmus+, e ha attirato 220 501 candidature. DiscoverEU include anche una dimensione formativa, con sessioni informative pre-partenza e incontri “meet-up” in tutta Europa. I partecipanti possono inoltre unirsi al gruppo ufficiale Facebook #DiscoverEU per entrare in contatto con la comunità DiscoverEU. Maggiori informazioni sono disponibili nella scheda informativa dedicata.

Dalla sua nascita nel 2018, oltre 2 milioni di giovani hanno presentato domanda per i pass di viaggio nelle quattordici tornate del programma DiscoverEU.