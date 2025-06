Street art sulla Via Francigena: l'impegno delle "Ghirlandaie"

È stata inaugurata sabato 7 giugno la street art sulla cabina di E-Distribuzione a Santhià, che si trova in un tratto di sentiero comune alla via Francigena e al cammino di Oropa. L'opera è stata realizzata da “Le Ghirlandaie” gruppo di amiche unite dalla passione per la natura, arte, il bricolage, ma soprattutto dal desiderio di stare insieme. Con entusiasmo si sono cimentate nel decorare con la tecnica stencil la cabina ottenendo un vivace murale che con colori ispirati alla vegetazione del luogo ben si inserisce nel panorama della campagna santhiatese. Le grafiche sono un richiamo al territorio con la rappresentazione del mais e del riso e il pellegrino stilizzato ormai inconfondibile simbolo dei cammini.

Geometrie e fantasie naturali si sposano con un gusto pop, dando alla cabina una nuova veste, che si fa notare e al tempo stesso si integra nel paesaggio rurale.

“Questa street art è perfettamente integrata con il contesto circostante – commenta Maurizio Battegazzore, responsabile dell’Area Operativa Regionale Piemonte e Liguria per E-Distribuzione – ed è integrata anche con le particolarità del territorio, come il cammino di Oropa. È sempre un piacere vedere come le nostre infrastrutture si integrino con il territorio e la cultura locale”.

"Inizialmente, la cabina sembrava un'impresa monumentale, ma la nostra determinazione e la collaborazione ci hanno permesso di superare ogni ostacolo - commenta Serena Clemente del gruppo "Le Ghirlandaie" -. Dal primo sopralluogo alla scelta dei colori e dei materiali, ogni passaggio è stato un tassello fondamentale. Vedere la cabina splendere, con i suoi motivi che richiamano la ricchezza agricola e i sentieri dei pellegrini, è la prova che la sinergia può trasformare anche i luoghi più semplici in qualcosa di significativo per tutta la comunità"

“Le nostre Ghirlandaie, una volta di più, hanno dimostrato di essere un'interessante realtà santhiatese – ha commentato la sindaca di Santhià, Angela Ariotti -. Questa volta si sono cimentate nella street art con eccellenti risultati. Un grande grazie a E-Distribuzione per aver localizzato un punto importante attraversato dai vari pellegrini che potranno godere di quest'opera che racconta la nostra storia e i nostri prodotti”.