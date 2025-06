Materassini sporchi nei seggi: levata di scudi delle forze politiche

Levata di scudi, da parte delle forze politiche, dopo la segnalazione dello stato di degrado che le forze dell'ordine avrebbero trovato nei seggi elettorali: materassini sporchi e sgonfi che avrebbero costretto i militari in servizio a seggi di dormire in terra.

«Il trattamento che il Comune di Vercelli ha riservato a Carabinieri, Poliziotti, Polizia Locale e Finanzieri impiegati ai seggi è stato vergognoso e fuori da ogni logica - scrivono in una nota Simona Paonessa, consigliera regionale del Piemonte Pd; Alberto Fragapane, capogruppo in Consiglio Comunale e Mariella Moccia, segretaria Pd Vercelli Valsesia -. Le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine hanno ricevuto come equipaggiamento brande da campo e materassini autogonfiabili che, però, non si gonfiavano. Dopo le proteste sono stati forniti dei materassini. Peccato fossero sporchi e con tracce di escrementi di ratti. Alla fine, i Poliziotti impiegati ai seggi, sono stati costretti a dormire per terra. E’ una mancanza di rilevanza verso le Forze dell’Ordine senza precedenti da parte dell’Amministrazione comunale di Vercelli. Un rispetto che non deve essere solo di facciata, con dichiarazioni o frasi fatte, ma nei fatti. Con attenzione e rispetto verso chi ogni giorno lavora, peraltro spesso sotto organico, in situazioni di pericolo a sostegno delle nostre comunità. A tal proposito, i Consiglieri comunali del PD hanno presentato un’interrogazione per chiedere spiegazioni all’Amministrazione comunale riguardo questa grande disattenzione nei confronti del personale delle Forze dell’Ordine impiegato in città».

Il consigliere comunale di Azione, Fabrizio Finocchi, ha invece presentato un'iterrogazione chiedendo conto di quanto segnalato: «la situazione denunciata dai comunicati stampa della Segreteria Provinciale FSP Polizia di Stato e dal Segretario Generale del SIAP di Vercelli è stata verificata dagli uffici comunali? - chiede Finocchi -. Per quale motivo l’Amministrazione Comunale non ha verificato prima dell’insediamento dei seggi le condizioni di alloggio e non si sia fatta carico di una migliore sistemazione logistica per il personale dello Stato addetto alla vigilanza; il sindaco è intenzionato a inviare al personale che ha vissuto questi disagi, chiamato a garantire l’ordine pubblico e la legalità, una lettera/mail di scusa; se l’Amministrazione stia valutando misure idonee ad evitare il ripetersi in futuro di fatti simili».