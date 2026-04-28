Giovedì 14 maggio, a partire dalle 14, allo Spazio Gioin di via Laviny 67, è in programma la prima edizione del “Corso di educazione finanziaria”, organizzato da Confindustria Novara Vercelli Valsesia in collaborazione con Fondazione Marazzato e con il patrocinio del Comune di Vercelli.

L’iniziativa è rivolta a giovani, occupati e donne in stato di difficoltà ed è suddivisa in tre differenti sessioni, in base al pubblico di riferimento: dalle 14 alle 15,30 si parlerà di “Basi finanziarie per le nuove generazioni - Over 16”, dalle 15,45 alle 17,15 di “Gestione finanziaria nella vita lavorativa” e dalle 17,30 alle 19 di “Autonomia finanziaria al femminile”. Relatori saranno Fabrizio Scarsi, financial Team Manager, e Cristina Seymandi, Team Manager Piemonte Economy.

«Parlare di denaro oggi - spiegano gli organizzatori - significa parlare, prima di tutto, di dignità della persona, di giustizia sociale e di responsabilità nelle scelte quotidiane. Il denaro, infatti, non è un fine in sé ma uno strumento necessario che consente l’accesso ai beni indispensabili per una vita dignitosa: il lavoro, la casa, i servizi essenziali, la cura della salute, l’istruzione, la partecipazione alla vita sociale e comunitaria. Quando questo strumento è gestito con consapevolezza diventa un mezzo al servizio della persona; quando invece è incomprensibile o mal gestito può trasformarsi in una fonte di dipendenza, di disuguaglianza e di sofferenza. Comprendere il funzionamento degli strumenti economici significa, quindi, ridurre le asimmetrie informative e saper esercitare i propri diritti; rendere il denaro comprensibile aiuta a tutelare la dignità, prevenire situazioni di fragilità e contribuire in modo concreto alla promozione della giustizia sociale».

Per partecipare inviare una mail, indicando l’appuntamento di interesse, a economico@cnvv.it