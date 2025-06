Stagione dei tuffi in piscina al via: venerdì riapre l'ex Enal

Riparte la stagione del nuoto estivo con la riapertura della piscina Ex-Enal di via Tasso. Da venerdì 13 giugno, la struttura tornerà ad accogliere i cittadini e sarà aperta ogni giorno, con orario continuato dalle 10 alle 19. A gestire l'impianto cittadino è la Pralino Sport, società che si occupa anche della struttura telescopica di via Baratto. Si è aggiudicata il bando e, in accordo con il Comune, oltre alla manutenzione adeguata la ditta incaricata dovrà fornire lettini decorosi e ombrelloni in numero adeguato all’utenza.

A illustrare le novità e i dettagli della stagione è l’assessore con delega alle Piscine, Antonio Prencipe: «Anche quest’estate garantiamo ai cittadini un impianto funzionante, sicuro e ben curato, situato nel cuore della città, facilmente raggiungibile da tutti. È un servizio importante, che sentiamo il dovere di offrire al meglio, perché sappiamo quanto sia apprezzato dai vercellesi, soprattutto nei mesi più caldi», dice.

Il Comune, unitamente al gestore, si farà parte attiva nel verificare durante la stagione il corretto funzionamento dell’impianto. In questi mesi è stato fatto anche un lavoro importante di adeguamento dell’impianto elettrico con un importo di 30.000 eurp, così da garantire il pieno svolgimento della stagione estiva. I dettagli sulle offerte estive possono essere consultati al sito www.pralino.it. In linea generale l'ingresso giornaliero feriale è 8 euro; 10 domenica e festivi. A partire dalle ore 16: feriale 5 euro; domenica e festivi 7. Ingresso in pausa pranzo (12,30-14,30 ): 4 euro. La tessera per 10 ingresso costa 72 euro; il mensile con ingressi feriali illimiatati 95 euro; il noleggio dei lettini 2 euro.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile rivolgersi direttamente alla ditta Pralino Sport, aggiudicataria del bando, con sede in via Baratto 1. Il personale è disponibile sia telefonicamente, al numero fisso 0161.202892 o al cellulare 324.8190352, sia via email scrivendo a vercelli.info@pralino.it.