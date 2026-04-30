Esempi di competenza e affidabilità: Vercelli ha due nuovi Maestri del Lavoro

Due nuovi maestri di lavoro vercellesi saranno proclamati venerdì 1^ maggio nel Salone del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. Riceveranno la “stella al merito”, concessa dal Presidente della Repubblica, riconoscendo perizia, laboriosità e buona condotta morale degli insigniti. Si tratta di Pier Mario Falletti, 63 anni, di Livorno Ferraris e di Giuseppe Manca, 65 anni, di Varallo Sesia.

I due neo maestri del lavoro del Consolato di Vercelli sono stati presentati dal nuovo console, Claudio Orecchia, al prefetto Lucio Parente che li ha accolti nella sede dell’Ufficio territoriale del Governo, in via San Cristoforo, 3. Il console ha illustrato al prefetto i curricula davvero di tutto rispetto dei due nuovi maestri del lavoro, verso quali il dottor Parente ha espresso tutta la sua ammirazione.

Pier Mario Falletti, nato a Torino, ha iniziato a lavorare come operaio apprendista addetto alle macchine utensili nel 1979 all’azienda Perardi Tommaso s.n.c. e dal 1983 al maggio 1989 ha lavorato presso Vis Nova Starters Drive per poi essere assunto in Leonardo S.p.A. nel maggio 1989 con la qualifica di impiegato (Tecnico Pianificazione materiali). Il suo percorso in azienda è stato caratterizzato da una crescita costante e progressiva, che lo ha portato dalla figura di tecnico addetto alla logistica fino al ruolo di Responsabile Logistica del reparto Cablaggi. Negli anni ha acquisito sempre maggiore autorevolezza, sino ad essere riconosciuto come un vero punto di riferimento in ambito logistico nello stabilimento di San Maurizio Canavese del colosso nel settore delle tecnologie per l’Aerospazio, la difesa e la sicurezza.

Giuseppe Manca, nato a Trepuzzi, in provincia di Lecce, ha costruito la sua intera carriera all'interno del gruppo Stellantis (precedentemente Fiat, FCA e relative joint venture come Fiat-GM Powertrain), dove è stato assunto nel 1988. Partendo come impiegato addetto alle risorse umane in vari stabilimenti produttivi, ha progredito rapidamente diventando analista di organizzazione, quadro e infine dirigente. Nel corso degli anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a livello internazionale, tra cui HR Manager, Business Partner per il settore Powertrain e leader delle risorse umane per l'area Manufacturing e la regione Middle East & Africa. In ultimo ha ricoperto la carica di Responsabile del Personale per l'Italia (HR Leader Country Italy), fungendo da principale riferimento per le relazioni industriali e i rapporti istituzionali del gruppo (che, a livello globale occupa 284 mila addetti) col Paese.