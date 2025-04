«Impegnarsi e dare il massimo: sotto canestro e nella vita»: la "lezione" di Pippo Ricci strega gli studenti

Grande giornata di sport e di crescita, ieri, per 150 ragazzi delle scuole medie di Borgosesia che hanno incontrato, al Palazzetto dello sport, Giampaolo “Pippo” Ricci , campione di basket, giocatore dell’Olimpia Milano: l’atleta si è raccontato con generosità, ricordando le fasi della sua vita che l’hanno condotto ad essere il campione che è oggi, tra fatiche e soddisfazioni, nel cammino non certo semplice verso la realizzazione del suo sogno di diventare un giocatore professionista. «Nessuno vi regalerà mai nulla nella vita – ha detto Ricci ai ragazzi che lo ascoltavano – ma voi potete fare ciò che desiderate: dovete impegnarvi, studiando molto perché lo studio è fondamentale, e dovete sempre credere in ciò che fate, senza paura di cadere se qualcosa va male, perché ci si rialza sempre e si riparte».

L’incontro è stato anche l’occasione per parlare di “Amani Education ODV”, di cui Giampaolo Ricci è presidente, progetto avviato con un obiettivo principale: quello di costruire e gestire una scuola superiore a Kisaki, in Tanzania, per offrire ai giovani locali l’opportunità di proseguire gli studi e crearsi un futuro migliore.

La mattinata è stata aperta dal sindaco, Fabrizio Bonaccio che ha ringraziato Ricci per la presenza e la testimonianza, e ha invitato i ragazzi a fare tesoro degli insegnamenti sia in materia di sport che di vita che Pippo avrebbe loro offerto. Hanno poi parlato l'assessore Gianna Poletti in rappresentanza della Provincia di Vercelli e l’assessore Francesco Nunziata che ha portato il saluto dell’Unione Montana. Erano presenti anche il presidente di Valsesia Basket, Maurizio Ballarini e, in rappresentanza dello sponsor, Laura Barberi, che hanno donato a Ricci la maglietta del Valsesia Basket.

È stato l’assessore allo Sport Paolo Urban a introdurre Giampaolo Ricci, sottolineando che la presenza di un campione di pallacanestro in città è un evento rarissimo e che il Comune ha voluto dare sia alle scuole che a tutti coloro che praticano basket la possibilità di incontrare un atleta che è anche un esempio come uomo: «La giornata è stata un grande successo – commenta Paolo Urban – l’incontro del mattino con le scuole è stato davvero piacevole ed arricchente, Pippo è stato eccezionale e i ragazzi gli hanno posto tante domande a cui lui ha risposto con grande disponibilità, ricordando anche alle ragazzine di avvicinarsi a questo sport, dove le divisioni femminili sono in crescita. Alla fine, una pioggia di autografi per tutti: Pippo non si è sottratto, firmando fogli, magliette e persino scarpe! Non meno entusiasmante il pomeriggio: dalle 15, Pippo si è allenato con gli atleti di Valsesia Basket e con tutti gli appassionati di questo bellissimo sport – continua Urban – tra i quali anche i ragazzi di Passeportout, accompagnati dalla loro presidente Francesca Vinzio. Il pomeriggio si è concluso con la presentazione del libro di Pippo “Volevo essere Robin – il mio viaggio fino a qui”, il racconto di un ragazzino normale che ha saputo e voluto essere protagonista di una storia speciale».

«Sono orgoglioso di aver potuto offrire una così bella giornata ai nostri ragazzi e a tutti gli sportivi della nostra città – conclude il sindaco Bonaccio – è stata un’occasione importante per riflettere sui valori dello sport, dall’impegno all’amicizia, fino alla solidarietà. Credo sia stato un momento di amicizia e di crescita collettiva: grazie a tutti per l’organizzazione e a Giampaolo Ricci per essere stato un ospite davvero speciale».