Borgosesia in festa per due centenarie

Due compleanni centenari in una sola settimana a Borgosesia: il 17 febbraio i 100 anni sono stati raggiunti da Bambina Marietta, mentre il 23 è stata la volta di Carla Boggio. Come da tradizione, in entrambe le occasioni la vicesindaco e assessore alla Gentilezza Eleonora Guida ha consegnato il bouquet del Comune di Borgosesia alle splendide signore, entrambe lucide, brillanti ed eleganti nella giornata del loro compleanno.

«È sempre un’emozione, per me, fare visita ai centenari della nostra città – commenta Eleonora Guida – in ciascuno di loro si percepisce la forza d’animo che li ha condotti a raggiungere questo traguardo, ma anche la serenità e la saggezza con cui oggi guardano il mondo: sono la testimonianza vivente che la cosa più bella e più importante è l’amore delle persone che ci circondano. Sia martedì scorso che oggi – aggiunge la vicesindaco - è stato un vero piacere augurare personalmente, a Bambina e a Carla, un compleanno felice…e vedere i loro occhi brillare di felicità per questo evento così speciale».

Bambina Marietta è nata il 17 febbraio 1926 a Quarona, rimasta orfana all’età di un anno è stata amorevolmente cresciuta dalla famiglia della zia materna. Crescendo, diventa una provetta rammendatrice al Lanificio Zignone, attività che interrompe nel 1947 quando si unisce in matrimonio con Aurelio Mazzone, di Serravalle. La giovane coppia inizia la sua vita familiare a Quarona, per poi trasferirsi a Borgosesia, dove Aurelio lavora allo stabilimento Lenot. Presto nascono due bambine: Lucina e Marinella. La prima, dal 1969 vive in Lussemburgo con il marito e due figli. La seconda, molto conosciuta e stimata in zona, è stata Primario di Psichiatria all’Asl di Vercelli. La centenaria vive serenamente nel suo appartamento, accudita da un’assistente, sempre seguita dalla figlia Marinella. Di lei, le figlie sottolineano il carattere molto pacato e fiducioso, sempre positivo, la grande saggezza e la capacità di leggere con sensibilità e buon senso gli eventi della vita. La sua frase emblematica è, ed è sempre stata: “Se puoi fare del bene, fallo”.

Carla Boggio è nata a Borgosesia il 23 febbraio 1926, ha lavorato per un breve periodo nella sua giovinezza poi, dopo il matrimonio con il concittadino Eugenio Raggio, si è dedicata alla casa e alla famiglia. È stata mamma amorevole di due figli, Mariella (che oggi è sposata e vive a Galliate) e Renzo, già manager di successo e oggi apprezzatissimo presidente dell’Orchestra Fiati Città di Borgosesia. Carla vive, per una scelta personale, nella Casa di Riposo di Sant’Anna, dove ama trascorrere le sue giornate godendo della compagnia degli altri ospiti e dedicandosi al lavoro a maglia, alla lettura e alle parole crociate. A chi le chiede come si arrivi alla sua età così in forma, Carla snocciola senza esitazione la sua ricetta: «Movimento, vita semplice e niente creme per mantenere la pelle liscia e rosea a dispetto del tempo che passa».

Anche il sindaco Fabrizio Bonaccio esprime i suoi auguri alle centenarie: «Invio i miei più affettuosi auguri alla Signora Bambina e alla Signora Carla per questo straordinario compleanno – dice il primo cittadino – Attraversare un secolo così denso di cambiamenti e di avvenimenti dev’essere stato emozionante, così come dev’essere stata una grande soddisfazione vedere crescere le loro belle famiglie. Auguro ad entrambe di continuare a vivere in salute e serenità – aggiunge Fabrizio Bonaccio – circondate dalle persone che le amano e si prendono cura di loro».

