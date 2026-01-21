Fuori strada sulla Cremosina: un ferito

Una persona è rimasta ferita, nel tardo pomeriggio di martedì 20 gennaio, intorno alle ore 18,40, sulla strada della Cremosina, in località Gianninetta. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, un autobilista, perdendo il controllo del mezzo, è finito ribaltato fuori dalla sede stradale. La squadra dei Vigili del Fuoco di Varallo è intervenuta per i soccorsi e per l'estrazione dell'automobilista, ferito e successivamente affidato alle cure del 118.

Gli accertamenti sono in corso da parte della Polizia locale.