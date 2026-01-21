 / Cronaca

Cronaca | 21 gennaio 2026, 07:40

Fuori strada sulla Cremosina: un ferito

E' accaduto nel tardo pomeriggio di martedì

Una persona è rimasta ferita, nel tardo pomeriggio di martedì  20 gennaio, intorno alle ore 18,40, sulla strada della Cremosina, in località  Gianninetta. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, un autobilista, perdendo il controllo del mezzo, è finito ribaltato fuori dalla sede stradale. La squadra dei Vigili del Fuoco di Varallo è intervenuta per i soccorsi e per l'estrazione dell'automobilista, ferito e successivamente affidato alle cure del 118.

Gli accertamenti sono in corso da parte della Polizia locale.

redaz

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore