Incendio in casa, tre persone in ospedale per accertamenti

Tre persone sono state portate in ospedale dopo l'incendio che interessato la loro abitazione in via Durio, a Varallo. Per domare il rogo, che secondo i primi accertamenti sarebbe partito da un termocovettore, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo: il personale ha circoscritto l'incendio alla cucina dell'appartamento, portandolo alla completa estinzione per poi successivamente provvedere alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul posto è poi giunto il personale medico che si è occupato di portare le tre persone presenti in ospedale per gli accertamenti del caso.