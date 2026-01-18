Petardo di Capodanno, morto Bruno Savoia. Aveva 43 anni

E' morto nella mattina di domenica Bruno Savoia, il vercellese di 43 anni ricoverato dal giorno di Capodanno in Rianimazione, dopo essere stato ferito in modo gravissimo dall'esplosione di un petardo confezionato artigianalmente.

Nell'esplosione, avvenuta nel cortile del condominio di via Leopardi dove l'uomo abitava con la compagna, Savoia aveva riportato lesioni gravissime a una mano, che i medici non avevano potuto salvare, all'intestino e ustioni diffuse su diverse parti del corpo. Una situazione apparsa subito gravissima: il vercellese non era mai uscito dalla rianimazione. Domenica mattina il tragico epilogo. Sulla vicenda i carabinieri avevano avviato accertamenti.