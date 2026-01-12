Maxi sequestro di droga e due arresti

E' stata un'operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Vercelli a portare all'arresto di due persone a un maxi sequestro di droga. La vicenda ha come teatro Desio, in Lombardia: un uomo, a bordo di un furgone Peugeot, viene fmerato dagli agenti della Questura di Vercelli all’ingresso del polo logistico. All’interno del mezzo sono stipati oltre cento chili di hashish: una quantità tale da portare all'arresto immediato del conducente, un cittadino sudamericano di 25 anni. In quel frangente trandista un suv Audi condotto da un 44enne di Limbiate: l'uomo viene fermato per un controllo ma alla richiesta di spiegare i motivi della sua presenza in quella zona insolita lui si dà alla fuga provocando vari incidenti e danneggiando l’auto civetta della Polizia di Stato. Per ammanettarlo, i poliziotti devono inseguirlo fino a Cesano Maderno, sulla tangenziale sud di Milano.

L’uomo nega qualsiasi legame con l’altro arrestato, ma gli accertamenti da parte della Polizia sono in corso, anche per i pesanti precedenti penali del fuggiasco che, da poco, aveva finito di scontare una condanna a 16 anni di reclusione perché coinvolto nella rapina sfociata nell’omicidio del gestore di un night club a Tortona, avvenuto nel 2012.

Dopo la convalida, entrambi gli arresti sono finiti in carcere: il secondo, al momento, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; l'altro per traffico di droga. La droga, invece, si trova sotto sequestro.