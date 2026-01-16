Due arresti per traffico di armi e droga

Nella notte del 10 gennaio, sono stati arrestati a Montù Beccaria due cittadini romeni, destinatari di Mandato di Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria della Romania per associazione a delinquere finalizzata al traffico di armi e di droga in ambito internazionale.

Il personale della Squadra Mobile di Pavia e delle Squadre Mobili di Bergamo e Vercelli, coordinati dal Servizio Centrale Operativo e dal Servizio per la Cooperazione di Polizia Internazionale di Roma, con gli esperti per la sicurezza dei rispettivi Paesi, a conclusione di un’articolata e complessa attività d’indagine, hanno rintracciato e arrestato i due cittadini, individuati in un’abitazione del Comune dell’Oltrepò, dove si nascondevano ospiti della compagna di uno dei due.

Dopo una serie di pedinamenti e appostamenti, il personale della Polizia di Stato ha fatto irruzione nell’edificio, conducendo i due negli Uffici della Squadra Mobile di Pavia e, confermata la loro identità, sono stati tratti in arresto e associati alla casa circondariale di Pavia a disposizione della Corte d’Appello di Milano.