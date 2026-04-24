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Cronaca | 24 aprile 2026, 15:56

Perde la vita precipitando in un dirupo

Tragedia nei boschi sopra Scopello

Perde la vita precipitando in un dirupo

Tragedia, nella giornata di venerdì 24 aprile, nei boschi sopra Scopello. Un uomo è morto dopo essere precipitato in un dirupo per cause in fase di accertamento. Sul posto, sono in corso le operazioni di recupero della salma, rese complesse a causa della zona impervia e boschiva nella quale si è consumato quello che, al momento, viene classificato come un infortunio sul lavoro. 

Sul posto sono in azione  l’elisoccorso 118 e il personale di soccorso da terra, oltre alle forze dell'ordine.

(notizia in aggiornamento)

redaz

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