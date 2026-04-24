Perde la vita precipitando in un dirupo

Tragedia, nella giornata di venerdì 24 aprile, nei boschi sopra Scopello. Un uomo è morto dopo essere precipitato in un dirupo per cause in fase di accertamento. Sul posto, sono in corso le operazioni di recupero della salma, rese complesse a causa della zona impervia e boschiva nella quale si è consumato quello che, al momento, viene classificato come un infortunio sul lavoro.

Sul posto sono in azione l’elisoccorso 118 e il personale di soccorso da terra, oltre alle forze dell'ordine.

(notizia in aggiornamento)