Ottant'anni fa la Liberazione: le iniziative a Vercelli

Vercelli si prepara a rendere omaggio agi 80 anni dalla Liberazione e dalla fine della seconda guerra mondiale.

I soci Anpi si danno appuntamento alle 8,30 in piazza Antico Ospedale per raggiungere insieme in corteo piazza Cesare Battisti dove, alle 9,30, si apriranno le celebrazioni ufficiali concordate con Prefettura, Comune e Provincia. Dopo l'omaggio ai Caduti ci si sposterà in piazza Camana, per la messa celebrata dall'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo e l'orazione ufficiale a cura di Giacomo Ferrari, presidente della sezione Anpi Vercelli. I soci di Anpi Vercelli partiranno poi alla volta di Milano per la manifestazione nazionale e, per questo, le celebrazioni al rione Cappuccini si terranno sabato dalle 10 con l'omaggio ai Caduti, e l'intervento del presidente Anpi Borgosesia Alessandro Orsi.

Domenica il palazzo del Municipio di Vercelli, dalle 10 alle 11,30, sarà visitabile grazie all'aiuto dei volontari del Fai (su prenotazione inviando una mail a vercelli@delegazionefai.fondoambiente.it).

Sempre domenica 27 aprile, alle 12, nella Sala Giunta, il sindaco di Vercelli, Roberto Scheda consegnerà una pergamena ai sindaci dal dopoguerra a oggi per ringraziare - loro o i loro familiari - del ruolo svolto come “sentinelle” della Repubblica.