Gli auguri del Prefetto al nuovo Comandante della Polizia Penitenziaria Luca De Santis

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Vercelli, Lucio Parente, alla presenza del dottor Giovanni Rempiccia, direttore della Casa Circondariale ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, il nuovo Comandante della Polizia Penitenziaria, Commissario Capo Luca De Santis, già Vice Comandante di Reparto presso lo stesso istituto penitenziario.

In un clima di cordialità, il Prefetto ha evidenziato di aver più volte avuto modo di apprezzare l’impegno quotidiano e la professionalità con cui il personale dell’Amministrazione penitenziaria opera presso la Casa Circondariale, anche a fronte della significativa carenza di organico.

Ha inoltre sottolineato come l’attività svolta si caratterizzi per la capacità di affrontare, con senso del dovere e spirito di servizio, problematiche complesse e di diversa natura, rilevando come non sempre siano adeguatamente conosciuti i sacrifici, l’abnegazione e le difficoltà che connotano l’operato della Polizia Penitenziaria e degli altri operatori impegnati nella gestione del sistema penitenziario, nel garantire contestualmente la sicurezza all’interno della struttura carceraria e la dignità dei detenuti per l’auspicata successiva reintegrazione nel tessuto sociale.

Al termine dell’incontro, il Prefetto, nel sottolineare l’importanza del rapporto di sinergica collaborazione con le altre Forze di Polizia operanti sul territorio provinciale, ha formulato al nuovo Comandante i migliori auguri di buon lavoro per l’importante incarico assunto, evidenziando l’elevato valore sociale e la particolare delicatezza delle funzioni proprie del ruolo ricoperto.