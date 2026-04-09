Treno fermo alla periferia di Vercelli: 400 persone bloccate a bordo

Guasto tecnico per un convoglio della Torino - Milano, diretto verso il capoluogo lomabrdo che, dopo le 18, è rimasto fermo a circa 500 metri dalla stazione di Vercelli. A bordo 400 persone per le quali è stato necessario, al termine dei controlli tecnici, procedere con il trasferimento su un altro treno.

Un intervento che ha richiesto la partecipazione di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli che, rientrando da un precedente intervento, è stata dirottata per un supporto tecnico, insieme alle pattuglie della Polfer e al personale della Croce Rossa. Il personale ha fornito assistenza durante il trasferimento dei passeggeri dal treno in avaria a un altro convoglio, con particolare attenzione alle persone con disabilità, a chi ha accusato malori, agli anziani e ai minori.

Il treno di supporto ha poi trasportato i passeggeri alla stazione di Vercelli.

Il guasto ha avuto immediate ripercussioni sulla linea convenzionale Torino - Milano: i treni hanno accumulato ritardi fino a 60 minuti e per i I treni Intercity Notte e Regionali sono state previste limitazioni di percorso o cancellazioni. Ancora alle 22,30 la situazione sulla tratta non era tornata alla completa normalità per consentire le verifiche tecniche alla linea.