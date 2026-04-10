Ispettorato del lavoro: sanzionati 3 esercizi pubblici su 4 controllati. Una denuncia e multe per 19.200 euro

Irregolarità diffuse, sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro e del rispetto delle norme contrattuali. A portarle alla luce, nel corso di una recente ispezione, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vercelli, che, in una recente operazione condotta nel territorio provinciale in collaborazione con i reparti territoriali delle Stazioni della Valsesia, hanno controllato 4 esercizi pubblici, e hanno portato alla luce irregolarità diffuse. Il bilancio complessivo dell'operazione evidenzia alcuni elementi di criticità nei locali e negli esercizi controllati sintetizzabili nei seguenti dati: 3 aziende su 4 hanno fatto registrare delle irregolarità; sono stati emessi 3 provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali; 1 persona è stata deferita in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria; sono stati controllati 8 lavoratori dei quali 3 impiegati "in nero"; sono state comminate ammende penali per 1.850,99 euro; sono state erogate sanzioni amministrative per un totale di 19.200 euro.

«Il contrasto al lavoro sommerso e la verifica dei requisiti di sicurezza restano infatti pilastri fondamentali per garantire uno sviluppo economico sano e per prevenire incidenti che, troppo spesso, colpiscono chi non opera in contesti regolamentati», spiegano dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vercelli, ricordando che saranno le successive fasi processuali a dire la parola definitiva sulle vicende.